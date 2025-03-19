İstanbul Avcılar Elektrik Kesintisi Detayları

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Avcılar’da 20 Mart günü elektrik kesintisi gerçekleşiyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu elektrik kesintileri, özellikle yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle meydana geliyor.

AVCILAR’DA ELEKTRİK KESİNTİSİNİN ZAMANI

Kesintiler, 20 Mart 2025 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında gerçekleşecek. Bu saat diliminde İstanbul Avcılar Merkez-Gümüşpala Mahallesi’nde Başaran, Dönertaş, Dik, Gümüşpala, Sarp, Ören ve Şule sokaklarında elektrik kesintisi olacak. Kesintinin temel nedeni, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılan yatırım ve dönüşüm çalışmalarıdır.

FARKLI SOKAKLARDAKI KESİNTİLER

Aynı gün içinde, farklı sokaklar ve cadde kesintilerinin de olacağı belirtildi. 09:15 ile 14:55 arasında Alev Çıkmazı, Başaran, Daltaban, Damat Aşı, Dik, Hacı Şerif, Hazine, Kırmızı Fener, Kuruçeşme, Paşa, Sarp, Seyisoğlu, Çaparİ, Çiroz, İdare, İncebel, İncebey ve İskece sokakları da etkileniyor. Bu bölgelerde de benzer nedenlerle kesintiye gidileceği açıklandı.

İstanbul’da yaşanan bu elektrik kesintileri ile ilgili güncel gelişmeler, BEDAŞ tarafından takip ediliyor. Elektrik kesintilerinin süreleri ve etkilenen bölgeler hakkında daha fazla bilgi almak için resmi kaynaklardan duyurular yapılmaya devam ediliyor.