İstanbul Aydın Üniversitesi, Osmanlı Tarifleri Tanıttı

OSMANLI MUTFAĞINI YENİDEN CANLANDIRAN ATÖLYE

İstanbul Aydın Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde gerçekleştirdiği özel bir atölye ile 15. yüzyıl Osmanlı mutfağının kaybolmuş lezzetlerini tekrar gündeme taşıdı. “Zamanın Tenceresi” adı altında düzenlenen bu eşsiz etkinlik, tarihsel kaynaklara dayalı tariflerle hem akademik çevrelerin hem de öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

UYGULAMALI YEMEK DENEYİMİ

Atölyede, Osmanlı dönemine ait tıp ve mutfak yazarı Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânî’nin el yazmalarıyla oluşturulan özgün tarifler uygulamalı olarak hazırlandı. Etkinliğe öncülük eden şef ve gastronomi yazarı Reşat Aydın, genç şef adaylarına Osmanlı mutfağının kültürel mirasını aktardı. Hazırlanan menüde, güzellik ve sindirim iksiri olarak bilinen Diykebrige Aşı, hurma ve fıstıkla yapılan geleneksel tatlı Heys, vişne şerbeti ve şifa kaynağı pirinç herisesi yer aldı. Her tarif, sadece damak zevkine değil aynı zamanda o dönemin tıp bilgisine de hitap eden detaylarla zenginleştirildi.

BASTİLLA BÖREĞİNE ÖZGÜN SUNUM

Etkinliğin ilgi çekici anlarından biri, genelde Fas mutfağına atfedilen bastilla böreğinin Osmanlı kökenli olduğuna dair yapılan sunum oldu. Şef Reşat Aydın, bu böreğin tarifinin Osmanlı saray mutfağında yer aldığını ve 1864 yılında Londra’da yayımlanan Mehmet Turabi Efendi’nin “A Manual of Turkish Cookery” adlı kitabında ayrıntılı biçimde yer aldığını kaydetti. İnce yufkalarla hazırlanan, tavuk, badem, yumurta, zencefil ve tarçın içeren bu tatlı-tuzlu börek, Aydın’a göre yalnızca bir yemek olmanın ötesinde, Osmanlı’dan Kuzey Afrika’ya uzanan kültürel bir aktarımın somut kanıtı.

IYILIŞ VE KÜLTÜREL SORUMLULUK

Şef Reşat Aydın, etkinlikteki sunumunda şu ifadeleri kullandı: “Her tarif, bir mutfak hafızasının parçası. Bastilla diye bilinen böreğin izlerini Osmanlı kaynaklarında net bir şekilde görüyoruz. Bu sadece yemek değil, aynı zamanda tarihî bir belge.” İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, bu etkinlikle ilgili olarak, “Osmanlı mutfak tarihini bugünün aşçı adaylarıyla buluşturmak, yalnızca nostaljik değil; kültürel bir sorumluluk” sözlerini dile getirdi. İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Can Güngör de Türk mutfağının uluslararası gastronomi sahnesine taşınması gerektiğini vurguladı ve bu tür etkinliklerin öğrencilerin entelektüel mutfak pratiği kazanmalarına katkı sağladığını belirtti. Etkinliğin sonunda, Osmanlı mutfağının tarihî tariflerini çağdaş mutfak teknikleriyle birleştirerek Türk Mutfağı Haftası’na anlamlı bir katkı sunduğu için şef Reşat Aydın’a teşekkür plaketi takdim edildi.