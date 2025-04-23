İstanbul Bağcılar’da Elektrik Kesintisi

BAĞCILAR’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Bağcılar’da elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile birlikte araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamada, 24 Nisan günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı belirtiliyor. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorular gündemde yer alıyor.

ELECTRICITY CUT TIMES AND LOCATIONS

24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, 02:00 – 07:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşayacak. “Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olarak açıklanan bu kesinti kapsamında, ayrıca Merkez-Merkez ve Yenigün mahallelerinde de aynı saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti sırasında, “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” ifadesi dikkat çekiyor.

DİĞER MAHALLELERDEKİ KESİNTİLER

Günün diğer saatlerinde Bağcılar ilçesinde başka kesintiler de bulunuyor. 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapılan bakım çalışmaları nedeniyle, Merkez-Mahmutbey ve Demirkapı mahalleleri ile Fatih mahallesi bölgeleri de etkilenecek. Bakım çalışması amacıyla “Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” ve “Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedenleriyle bu kesintilerin yaşanacağı açıklandı.

Elektrik kesintileri, bakım çalışmaları nedeniyle belirli sürelerle çeşitli sokaklarda gerçekleşecek. Bu nedenle, Bağcılar sakinleri planlamalarında bu kesintileri dikkate almalıdır.