İstanbul Bağcılar’da Elektrik Kesintisi Olacak

BAĞCILAR’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DETAYLAR

Bağcılar elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre 14 Haziran tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları güncel elektrik kesintileri haberimizde yanıt buluyor.

KESİNTİ NEDENLERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

Kesinti nedenleri arasında “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” yer alıyor. Bağcılar ilçesi merkezindeki Barbaros Mahallesi’nde 223., 225., 226., 227., 228., 230., 231. sokaklar 14 Haziran 2025 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik almayacak. Ayrıca, Zeytinburnu ilçesinde merkez Sümer Mahallesi’nde de aynı tarihte elektrik kesintisi gerçekleşecek.

Başka bir kesinti ise yine Bağcılar ilçesinin Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelecek. “Yatırım / Ekonomik Ömür” sebebiyle 263., 292., 299. sokaklar 14 Haziran 2025 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında etkilenmiş olacak.

ABONE BAĞLANTISI NEDENİYLE OLACAK KESİNTİLER

Bunun yanı sıra Bağcılar merkezi Demirkapı Mahallesi’nde kaç sokak olacağı belirtilen Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle kesintiler de yaşanacak. 1620., 1627., 1628., 1634., 1635., 1636., 1637., 1638., 1639., 1640., 1641., 1642., 1643., 1644., 1648., Halide Edip Adivar, Osmanoğlu, Şehit Nedim Demir sokaklarında 14 Haziran 2025 tarihinde 09:00 – 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek. Ayrıca, aynı gün Bağcılar merkez Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Sokak’ta 14:00 – 18:00 saatleri arasında aynı sebep ile kesinti yapılacak.

Güncel elektrik kesintileri ile ilgili takipte kalmak önemli, etkilenebilecek bölgeleri göz önünde bulundurmak gerekiyor.