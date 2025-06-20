İstanbul Bağcılar’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağcılar’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın açıklamalarıyla gündeme geliyor. 20 Haziran tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesileceği ve kesintinin ne zaman sona ereceği hakkında detaylar bu haberde yer alıyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRESİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgilere göre, 20 Haziran 2025 tarihleri arasında 09:00’dan 17:00’ye kadar sürecek olan kesintiler, bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” deniliyor.

Kesintiler, Bağcılar ilçesinin farklı mahallelerinde yaşanacak. Merkez-Göztepe mahallesindeki bazı sokaklar, Mahmutbey mahallesindeki Gazi Mustafa Kemal ve İnönü sokakları, çeşitli cadde ve sokaklar bakım çalışması nedeniyle etkileniyor.

ETKİLENEN BÖLGELER

Kesintilerin yaşanacağı ana bölgeler şunlardır: Bağcılar ilçesi, Merkez-Demirkapı mahallesindeki sokaklar, Merkez-Fatih mahallesi, ve Merkez-15 Temmuz mahallesindeki bazı cadde ve sokaklar. Yatırım kapsamında yapılacak olan SCADA ve OSOS çalışmaları da kesintiyi etkileyen diğer bir sebep olarak ön plana çıkıyor.

Bu kesintiler, belirli bir süre boyunca sürecek olup, “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek” gerçekleştirilmesi planlanıyor.