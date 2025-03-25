İstanbul Bağcılar Elektrik Kesintisi Tarihleri

BAĞCILAR’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bağcılar’da, elektrik kesintileri konusunda güncel bilgiler Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) geldi. 26 Mart tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde belli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin detayları ve hangi ilçelerin etkileneceği merak ediliyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

26 Mart 2025 tarihinde 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması nedeniyle Bağcılar’ın bazı mahallelerinde elektrik kesintisi olacak. Merkez-Bağlar mahallesi 18., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 49., Mehmet Akif sokakları gibi alanlarda bakımlar yapılacağı için elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca, Merkez-Demirkapı mahallesi 1595., 1596., 1597., 1598., 1599., 1600. gibi sokaklarda ve Yeni Mahalle’de olan 1513., 1519. sokaklarda da aynı saat diliminde yine elektrik kesintisi olabiliyor. Bu kesintiler de Bakım Çalışması kapsamında gerçekleştirilecek.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Bağcılar’da, 26 Mart tarihinde 09:00-15:00 saatleri arasında özellikle Merkez-Fatih mahallesi 1820., 1828., 1829., 1830. gibi sokaklarda yapılan Yatırım/Dönüşüm Çalışmaları sebebi ile elektrik kesintisi olabiliyor. Bununla birlikte 1829., 1830., 1832. gibi diğer sokaklar da etkileniyor. Bakım çalışmaları ve yatırım süreçlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Bu tür elektrik kesintileri, daha güvenli ve verimli enerji dağıtımının temeli olduğu için gerekli çalışmalar olarak değerlendiriliyor.