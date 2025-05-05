İstanbul Bahar Sıcaklığı Turistleri Etkiledi

BAHAR HAVASI İSTANBUL’U ETKİLEDİ

İstanbul’da soğuk havaların yerini bahar sıcaklarına bırakması, özellikle öğle saatlerinde artan hava sıcaklığının etkisiyle vatandaşları bunaltıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan soğuk havanın ardından mega şehrin havası baharı hissettirmeye başladı. Bu ani sıcaklık artışı, Taksim’de bulunan hem yerli hem de yabancı turistleri de etkiliyor.

ESNAFIN ÇÖZÜMLERİ

Taksim’deki esnaflar, sıcak havadan korunmak için farklı yollara başvurdu. Bir esnaf, kafasına küçük beyaz bir şemsiye takarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Sıcak havanın etkisini arttırdığına dikkat çeken bu esnaf, “Hava ısındı. Biz tedbirimizi aldık. Şemsiyemizi kafamıza taktık” diyor. Bu durum, özellikle yaz aylarının hızlı bir şekilde yaklaştığını gösteriyor.