İstanbul Bahçelievler’de Elektrik Kesintileri Var

BAHÇELİEVLER ELECTRİK KESINTİSİ HAKKINDA AYRINTILAR

Bahçelievler’de, 15 Nisan tarihinde elektrik kesintileri ile ilgili olarak BEDAŞ’tan açıklama geldi. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik verilemeyecek. Kesintilerin ne zaman yaşanacağı ve hangi ilçeleri kapsayacağı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Kesintiler, özellikle bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştiriliyor.

ELEKTRİK KESINTİLERİNE NEDEN OLAN BAKIM ÇALIŞMALARI

15 Nisan günü, İstanbul Bahçelievler ilçesinin farklı mahallelerinde, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu uygulama, 00:00 ile 06:00 saatleri arasında geçerli olacak. Özellikle Çobançeşme, Yenibosna Merkez ve Kavak sokaklarındaki bölgeler bu kesintilerden etkilenecek.

ABONE VE ŞUBE BAĞLANTISI KESİNTİLERİ

Aynı gün içerisinde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” gerekçesiyle daha geniş bir alanda elektrik kesintileri yapılacak. Bahçelievler ilçesinin Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerindeki birçok sokak bu kesintilerden etkilenecek. Ayrıca, 09:00 ile 12:00 arasında ve 10:00 ile 13:00 saatleri arasında da benzer nedenlerle başka kesintiler gerçekleşecek.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla BEDAŞ, vatandaşların bu tarihlerde elektrik kesintisi olabileceğini dikkate almasını öneriyor.