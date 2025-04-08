İstanbul Bahçelievler’de Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağcılar’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın sağladığı bilgilerle detaylandırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) açıklamasına göre, 9 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi sağlanıyor.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

9 Nisan 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, İstanbul Bağcılar Merkez-15 Temmuz mahallesindeki 1431., 1433., 1441. ve Cami Yolu sokaklarında yatırım dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün içinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Merkez-Demirkapı mahallesinin 1612., 1615., 1620., 1622., 1623., 1624. sokaklarında da bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olabiliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

09:30 ile 12:00 saatleri arasında ise Bağcılar Merkez mahallesindeki 709., 711., 712., 714., 715., 716., 720., 721. ve Dr. Sadık Ahmet, Güngören sokaklarında kapsamlı trafo bakımı yapılacak. Bu durum da elektrik kesintilerine yol açacak. Elektrik kesintileri sırasında iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edileceği belirtiliyor.