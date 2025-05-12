İstanbul Bahçelievler Elektrik Kesintisi Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bahçelievler’de elektrik kesintileri, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılmakta. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) alınan bilgiye göre, 13 Mayıs tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri olacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman geri gelecek soruları merakla bekleniyor.

ŞEHİRDEKİ KESİNTİLERİN NEDENİ

Yapılan açıklamalara göre, “Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olarak belirlenen durumu nedeniyle Bahçelievler ilçesinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak. Örneğin, 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 00:00 ile 06:00 saatleri arasında, Bahçelievler Merkez-Yenibosna Merkez Mahallesi’nde yer alan 1. Asena sokak ve Kavak sokak bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

DEVAM EDEN KESİNTİLERİN DETAYLARI

Aynı gün, “Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı” başlığı altında da başka kesintiler olacak. 13 Mayıs 2025 tarihinde 09:00 ile 13:00 arasında Bahçelievler Merkez-Bahçelievler Mahallesi’nde 500. Yıl ve Röntgen sokaklarında, yine aynı gün 10:00 ile 13:00 arasında Komik Hasanefendi ve Çay Çiçeği sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, 11:00 ile 14:00 saatleri arasında Bahçelievler Merkez-Soğanlı Mahallesi’ndeki Gökçe sokağın yanı sıra Güngören ve Mareşal Çakmak mahallelerindeki sokaklar da bu durumdan etkilenecek.

Bahçelievler’deki bu elektrik kesintileri, sürdürülen bakım çalışmaları ve abonelik bağlantı işlemleri sebebiyle gerçekleşiyor. Elektrik kesintileri, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni gözeterek planlandığı ifade ediliyor.