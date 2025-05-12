İstanbul Bahçelievler Elektrik Kesintisi Olacak

GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bahçelievler’deki elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın belirlediği liste ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) verilen bilgiye göre, 13 Mayıs günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve İstanbul’a elektrik ne zaman geleceği merak ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

3 Mayıs 2025 günü, İstanbul Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez mahallesinin farklı sokaklarında saat 00:00’dan 06:00’ya kadar elektrik kesintisi olacak. Bu kesinti, “Bakım çalışması-kapsamlı TM bakımı” sebebiyle gerçekleştirilecek. Özellikle Asena Sokak ve Kavak Sokak bölgeleri etkileniyor.

ABONE BAĞLANTILARI İÇİN KESİNTİLER

Benzer şekilde, 13 Mayıs günü 09:00’dan 13:00’a kadar Bahçelievler ilçesinin 500. Yıl ve Röntgen sokakları ile 10:00’dan 13:00’a kadar Komik Hasanefendi ve Çay Çiçeği sokaklarında da elektrik kesintileri yapılacak. Bu durum, “Abone/şube bağlantısı” sebebiyle gerçekleşiyor. Ayrıca, 11:00 ile 14:00 arasında Soğanlı mahallesinin Gökçe Sokak’ı ile Güngören ilçesinin Haznedar mahallesindeki Bağcılar Sokak’ı ve Mareşal Çakmak mahallesindeki Çiçek Sokak’ta da elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kesintilerin de nedeni abone bağlantıları olarak açıklanıyor.