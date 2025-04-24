İstanbul Bahçelievler Elektrik Kesintisi Var

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bahçelievler’de elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan günü İstanbul’un birçok ilçesinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. İstanbul’daki güncel elektrik kesintileriyle ilgili detayları aktarıyoruz.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER OLACAK

25 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul Bahçelievler ilçesinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, Adnan Kahveci, Eski Londra Asfaltı ve Fevzi Çakmak sokakları ile Siyavuşpaşa mahallesi içindeki 1. Asmalı, Adnan Kahveci, Fulya, Gül, Kavaklı, Kavaklık, Lale 2, Mimoza, Mine, Siyavuşpaşa, Çamlık ve Çilingir sokakları gibi bölgelerde etkili olacak. Kesinti, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek önleyici bakım amacıyla gerçekleştiriliyor.