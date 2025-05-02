(İstanbul) – Bakan Bayraktar, Libya İle Görüştü

GÖRÜŞMEDE HİDROKARBON KAYNAKLARI ELE ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi, altyapı yatırımları ve teknik iş birliği gibi konular üzerinde duruldu.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile İstanbul’da bir araya geldik. Sayın Bakan ile hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi, altyapı yatırımları ve teknik iş birliği konularını detaylandırdık. Libya’nın enerji kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi sürecinde her alanda iş birliğine hazır olduğumuzu vurguladık.” ifadelerine yer verdi.