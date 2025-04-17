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İstanbul Bakırköy’de Elektrik Kesintisi Var

BAKIRKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ VE TARİHLERİ

Bakırköy’de elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’daki hangi mahallelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

18 Nisan 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 12:00 arasında Bakırköy ilçesinin Osmaniye mahallesi ve çevresinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, bu kesintinin sebebinin “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olduğunu belirtmektedir. Öte yandan, aynı tarih ve saatler arasında Bakırköy ilçesindeki Merkez-Osmaniye mahallesi ve Çırpıcı Koşuyolu sokaklarında da aynı nedenlerle elektrik kesintisi yapılacağı açıklanmıştır.

Bunun dışında, 18 Nisan 2025 tarihinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Bakırköy ilçesinin Merkez-Sakızağacı mahallesi, Taşhan ve İstanbul sokaklarında da bakım çalışmaları gerekçesiyle elektrik kesintisine gidilecektir. Bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri göz önünde bulundurulmaktadır.

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