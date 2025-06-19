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İstanbul Bakırköy Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

İstanbul’da Elektrik Kesintileri Hakkında

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN TARİHİ VE SÜRESİ

19 Haziran günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, kesintiler saat 09:00’dan 17:00’ye kadar sürecek. Bu kesintiler, belirli ilçelerde ve mahallerde gerçekleştirilecek.

ETKİLENEN BÖLGELER

Elektrik kesintilerinin gerçekleşeceği yerlerin başında Bakırköy ilçesi var. Burada, “Merkez-Yeni Mahalle” mahallesi 10 Temmuz sokak gibi birçok cadde ve sokakta kesintiler yaşanacak. Ayrıca Zeytinburnu ilçesinde de benzer durum söz konusu. Özellikle “Merkez-Sümer” mahallesinde 27. sokak ve çevresindeki birçok cadde, 19 Haziran’da saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisine maruz kalacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI VE ABONE İLİŞKİLERİ

Kesintilerin sebepleri arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” ve “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” yer alıyor. BEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle, Bakırköy’ün Merkez-Osmanaiye mahallesindeki bazı bölgelerde de bakım çalışmaları nedeniyle saat 09:00 ile 13:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

İLERİDE YAŞANACAK KESİNTİLER

Ek olarak, 19 Haziran tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Bakırköy’ün Ataköy 7-8-9-10. Kısım mahallesinde de aynı sebepten kaynaklanan kesintiler yaşanacak. Ayrıca, öğleden sonra 14:00 ile 17:30 arasında, Kartaltepe mahallesindeki bazı sokaklarda bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi gerçekleşecek.

İstanbul’da yaşayanların, bu kesintilerle ilgili olarak BEDAŞ’ın duyurularını takip etmeleri ve önceden hazırlık yapmaları öneriliyor.

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