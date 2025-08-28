İstanbul Baraj Doluluk Oranı %41,55

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 28 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı %41,55 olarak belirlendi. Son günlerde etkisini gösteren yağış azlığı nedeniyle su seviyelerindeki düşüş süregeldi. Peki, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 28 Ağustos 2025 itibarıyla nasıl bir seyir izledi? Son 14 günde bu rakamlarda meydana gelen değişiklikler neler? İşte İSKİ’nin paylaştığı en güncel baraj doluluk oranı.

SON VERİLERDE DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

İSKİ verilerine göre, 28 Ağustos 2025 sabahı saat 09:08’de yapılan son güncellemeye göre, barajların ortalama doluluk oranı %41,55 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen haftaya göre yaklaşık %6’lık bir düşüş anlamına geliyor. İstanbul’daki baraj doluluk oranları, 15 Ağustos 2025 tarihinde %47 seviyelerinde iken, düzenli olarak azalmış durumda. 20 Ağustos’ta %44,5 seviyelerine, 25 Ağustos’ta ise %42,5 seviyelerine gerileyen su seviyesi, en son olarak 28 Ağustos’ta %41,55’e kadar düştü.

SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Son 14 günlük verilere bakıldığında, yağışların yetersizliği ve sıcak hava koşullarının etkisiyle barajlardaki su seviyesinin sürekli olarak azaldığı görülüyor. Uzmanlar, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için su tasarrufunun her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığına dikkat çekiyor. İSKİ’nin açıkladığı baraj doluluk oranları, artan yağış miktarına bağlı olarak değişiklik göstermekte. İstanbul yanı sıra, Ankara ve İzmir illerindeki baraj doluluk oranları da haberimizin devamında yer alıyor. Aktif kullanılabilir doluluk oranı, toplam hacimden ölü hacim çıkarılarak hesaplanmakta ve kalan su miktarı toplam hacime oranlanarak yüzdelik değer elde ediliyor.