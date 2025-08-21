İstanbul Baraj Doluluk Oranı Düşüyor

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ VERİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’daki baraj doluluk oranlarını düzenli olarak açıklamayı sürdürüyor. Bu bağlamda, “İSKİ baraj doluluk oranları 21 Ağustos” verilerinin önemi büyük. 21 Ağustos itibarıyla barajlardaki son durum ne? Resmi kaynaklarda henüz 21 Ağustos 2025 tarihine ait en güncel verilere ulaşılamadı. Detaylar şöyle…

BARAJ DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, sıcak yaz günlerinde su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bu nedenle, “21 Ağustos baraj doluluk oranları ne kadar?” sorusu gündemde kalıyor. İSKİ, günlük verileri resmi olarak paylaşmayı sürdürüyor. 21 Ağustos 2025 saat 09:23:36 itibarıyla yayınlanan verilere göre, İstanbul genelinde ortalama baraj doluluk oranı %44.43 olarak belirlenmiş durumda.

Bu oran, bir önceki haftaya göre düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yaz aylarında artan su tüketimi, buharlaşma ve yetersiz yağışlar nedeniyle baraj seviyelerinde azalma devam ediyor. İSKİ’nin grafik verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı son 14 gün içerisinde yaklaşık %5 civarında bir azalma göstermiş. 8 Ağustos 2025 tarihinde değer %49 iken, 21 Ağustos 2025’de %44.43 seviyesine inmiş. Grafikteki eğilim, doluluk oranlarının sürekli olarak azaldığını, özellikle yağışsız geçen günlerin bu süreci etkilediğini ortaya koyuyor.