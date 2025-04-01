İstanbul Baraj Doluluk Oranı Yüzde 80’i Geçti

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları artış gösterdi. Son günlerdeki yağışlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan 1 Nisan tarihli açıklamada belirtilene göre, barajlardaki su seviyesinin yüzde 80,15’e ulaştığını ortaya koyuyor.

ELMALI BARAJINDAKİ DOLULUK ORANI

Elmalı Barajı, yüzde 94,04 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, İstanbul’un önemli su kaynaklarından Alibey Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 64,04 olarak kaydedildi. İstanbul’daki barajlardaki doluluk oranları şu şekilde sıralanıyor: Ömerli yüzde 93,71, Darlık yüzde 78,37, Elmalı yüzde 94,04, Terkos yüzde 80,62, Alibey yüzde 64,04, Büyükçekmece yüzde 75,28, Sazlıdere yüzde 58,36, Istrancalar yüzde 39,58, Kazandere yüzde 85,25 ve Papuçdere yüzde 84,33.

GEÇMİŞ DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları son 10 yıl içerisinde şöyle değişti: 2015’te yüzde 94,66, 2016’da yüzde 87,56, 2017’de yüzde 88,89, 2018’de yüzde 90,04, 2019’da yüzde 93,7, 2020’de yüzde 64,59, 2021’de yüzde 73,18, 2022’de yüzde 88,84, 2023’te yüzde 39,59 ve 2024’te yüzde 81,85 oranlarıyla kayıtlara geçti.