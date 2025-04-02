İstanbul Baraj Doluluk Oranları Nasıl?

İSTANBUL’UN SU İHTİYACINI KARŞILAYAN BARAJLAR

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, özellikle kuraklık tehlikesi nedeniyle merak ediliyor. “2 Nisan baraj doluluk oranları yüzde kaç?” sorusu, güncel verilere ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), resmi web sitesi üzerinden günlük güncel verileri paylaşıyor. Şimdi, İSKİ baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul’da hangi barajda su seviyesi en yüksek, hangisinde en düşük? İşte 2 Nisan 2025 tarihli İstanbul baraj doluluk oranlarına dair güncel bilgiler…

GÜNLÜK BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle. Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermekte. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi nedir, haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle.

BARAJ DOLULUK ORANLARININ HESAPLAMASI

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanıyor: Toplam hacim – ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.