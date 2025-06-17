İstanbul Barajları Dolu Mu? İSKİ

İSTANBUL’DA SU DOLULUK ORANI VE KURAKLIK RİSKİ

İstanbul’daki baraj doluluk oranı 2025 yılı ölçümleri, su tüketiminin arttığı bu dönem boyunca önem kazanıyor. Vatandaşlar, “İstanbul’da barajlar dolu mu, kuraklık riski var mı?” sorularının yanıtlarını bulmak için araştırma yapıyor. İSKİ’nin 16 Haziran 2025 tarihine ait baraj doluluk oranı ne durumda? İstanbul’daki su rezervlerinin son durumu neyi gösteriyor?

GÜNCEL DOLULUK ORANI AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 17 Haziran 2025 saat 09:14 itibarıyla yapılan açıklamada, İstanbul ortalama baraj doluluk oranı %71,38 olarak kaydedildi. Bu oran, son 14 günlük süreçte istikrarlı bir seyir izlemesine rağmen, aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. İSKİ verilerine göre, 17 Haziran 2025 Salı gününe ait baraj doluluk oranı grafiği şu şekildedir: Aktif kullanılabilir doluluk oranı, “toplam hacim – ölü hacim hacimdeki su miktarı = kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100” formülüyle hesaplanmaktadır.

SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇAĞRISI

Yetkililer, su tasarrufu konusunda halkı daha dikkatli olmaya davet ediyor. İSKİ, baraj doluluk oranlarını her gün düzenli olarak iski.istanbul adresinde güncelleyerek vatandaşlara bilgi veriyor.