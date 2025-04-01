İstanbul Barajlarında Doluluk %80’i Geçti

İstanbul’daki Barajlarda Su Seviyeleri Artıyor

İstanbul’daki son dönem yağışları, barajlardaki su seviyelerinde belirgin bir artış sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 1 Nisan itibariyle yayımlanan verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,15 seviyesine ulaştı.

En yüksek oran Elmalı’da

Elmalı Barajı, yüzde 94,04 ile en yüksek doluluk seviyesine sahipken, İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Alibey Barajı’nda su seviyesi yüzde 64,04 düzeyinde tespit edildi. İstanbul’daki barajların mevcut doluluk oranları ise şu şekildedir: Ömerli yüzde 93,71, Darlık yüzde 78,37, Elmalı yüzde 94,04, Terkos yüzde 80,62, Alibey yüzde 64,04, Büyükçekmece yüzde 75,28, Sazlıdere yüzde 58,36, Istrancalar yüzde 39,58, Kazandere yüzde 85,25 ve Papuçdere yüzde 84,33.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ’nin istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları son on yılda şu şekilde kaydedildi: 2015 yılında yüzde 94,66, 2016’da yüzde 87,56, 2017’de yüzde 88,89, 2018’de yüzde 90,04, 2019’da yüzde 93,7, 2020’de yüzde 64,59, 2021’de yüzde 73,18, 2022’de yüzde 88,84, 2023’te yüzde 39,59 ve 2024’te yüzde 81,85.