İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 80

DOLULUK ORANI YÜKSELİYOR

İstanbul’da son günlerde etkili yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı ve bu seviye yüzde 80,15’e ulaştı. Bu veriler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan itibarıyla duyuruldu. Barajlar, kente olan su temininde kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.

Verilere göre, doluluk oranı en yüksek olan baraj Elmalı oldu ve burada su seviyesi yüzde 94,04 olarak kaydedildi. İstanbul’un su kaynakları arasında önemli bir yer tutan Alibey Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 64,04 seviyesine geriledi. Bu durum, su kaynaklarının yönetimi açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.

DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralanıyor: Ömerli yüzde 93,71, Darlık yüzde 78,37, Elmalı yüzde 94,04, Terkos yüzde 80,62, Alibey yüzde 64,04, Büyükçekmece yüzde 75,28, Sazlıdere yüzde 58,36, Istrancalar yüzde 39,58, Kazandere yüzde 85,25 ve Papuçdere yüzde 84,33. Bu veriler, şehrin su temininde dengenin korunmasını sağlamak için takip edilmeye devam edecek.