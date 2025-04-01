İstanbul Barajlarında Su Seviyeleri Arttı

İstanbul’da Yağışlar Su Seviyelerini Yükseltiyor

İstanbul’da son günlerde gerçekleşen yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri artış gösteriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 1 Nisan itibariyle açıklanan verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,15’e ulaştı.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ELMA’DA

Elmalı Barajı, yüzde 94,04 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, İstanbul’un önemli su kaynaklarından Alibey Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kaydedildi. İstanbul’daki barajlardaki son doluluk oranları ise şu şekilde sıralandı:

– Ömerli yüzde 93,71

– Darlık yüzde 78,37

– Elmalı yüzde 94,04

– Terkos yüzde 80,62

– Alibey yüzde 64,04

– Büyükçekmece yüzde 75,28

– Sazlıdere yüzde 58,36

– Istrancalar yüzde 39,58

– Kazandere yüzde 85,25

– Papuçdere yüzde 84,33

SON 10 YILLIK DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları son 10 yıl içerisinde şu şekilde kaydedildi:

2015’te yüzde 94,66, 2016’da yüzde 87,56, 2017’de yüzde 88,89, 2018’de yüzde 90,04, 2019’da yüzde 93,7, 2020’de yüzde 64,59, 2021’de yüzde 73,18, 2022’de yüzde 88,84, 2023’te yüzde 39,59 ve 2024’te yüzde 81,85 olarak belirlendi.