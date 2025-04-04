İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Analizi

İSTANBUL’DA SU SEVİYELERİ YÜKSEK

Nisan ayının başlarındaki güncel veriler, İstanbul’daki barajlarda su seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Vatandaşlar, barajların doluluk oranlarını yakından takip ederek su tüketimlerini bilinçli bir şekilde planlamak ve olası su sıkıntılarına karşı önlem alma ihtiyacını gündeme getiriyor. Peki, 4 Nisan 2025 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre 4 Nisan 2025 Cuma günü baraj doluluk oranı ile ilgili grafik şu şekilde öne çıkıyor.

YAĞIŞLAR DOLULUK SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

Barajların doluluk seviyeleri, artan yağışlar neticesinde değişiklik göstermektedir. İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir gibi diğer illerde de baraj doluluk oranları dikkat çekiyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) verilerine göre ise güncel baraj doluluk oranı grafiği de mevcut. Bu bağlamda, güncel baraj doluluk oranları için ilgili bağlantıya tıklamak mümkün.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı, aşağıdaki formül ile hesaplanıyor: Toplam hacim – ölü hacim hacmindeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı elde ediliyor. Bu hesaplamalar, barajlardaki su seviyelerinin doğru bir şekilde anlaşılmasına yardımcı oluyor.