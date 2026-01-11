İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Artış Gösterdi

İstanbul’da Barajlardaki Su Seviyesi Yeniden Yükseliyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine dayanarak kasım ve aralık aylarının kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki su seviyesi, son iki haftada yeniden artış gösterdi. Barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 19,24 olarak ölçülürken, yağan yağmurun etkisiyle bu oran bugün itibarıyla yüzde 20,11 seviyesine ulaştı.

Barajların doluluk oranı 23 Kasım 2025’te yüzde 17 seviyesine düştükten sonra, 50 gün aradan sonra yeniden yüzde 20’nin üzerine çıktı. Barajlardaki su miktarları ise şu şekilde kaydedildi: Ömerli’de yüzde 25,17, Darlık’ta yüzde 31,51, Elmalı’da yüzde 61,29, Terkos’ta yüzde 15,95, Alibey’de yüzde 13,24, Büyükçekmece’de yüzde 16,27, Sazlıdere’de yüzde 13,39, Istrancalar’da yüzde 42,29, Kazandere’de yüzde 5,69, Pabuçdere’de ise yüzde 6,08 oranında gerçekleşti.

İstanbul’da su sağlayan barajların ve göletlerin toplam 868 milyon 683 bin metreküp kapasiteli bir biriktirme hacmi bulunuyor. Su miktarı ise güncel verilere göre 174,5 milyon metreküp olarak ölçüldü. Kentin su tüketimi ise dün 3 milyon 1 bin metreküp olarak hesaplandı. İSKİ istatistiklerine göre, baraj doluluk oranlarının geçmiş yıllardaki durumu ise dikkat çekici bir tablo sunuyor. Kayıtlara göre, 2016’da yüzde 63,88, 2017’de yüzde 59,86, 2018’de yüzde 66,09, 2019’da yüzde 87,72, 2020’de yüzde 52,42, 2021’de yüzde 21,13, 2022’de yüzde 27,81, 2023’te yüzde 31,56, 2024’te yüzde 57,01, 2025’te yüzde 41,74 ve 2026’da yüzde 20,11 olarak kaydedilen doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesini göstermiş oldu.