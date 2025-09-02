İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı %39,54

BARAJ DOLULUK ORANLARI VE SU YÖNETİMİ

İstanbul’un su kaynaklarının yönetiminde önemli bir gösterge olan baraj doluluk oranları, şehrin su tasarrufu alışkanlıkları ve su yönetim politikalarını doğrudan etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Eylül 2025 itibarıyla barajlardaki güncel doluluk verilerini paylaştı. Peki, İstanbul barajlarında doluluk oranı ne durumda? İşte 2 Eylül 2025 İSKİ baraj doluluk oranlarının detayları.

BARAJ DOLULUK ORANLARI VE VERİLER

2 Eylül 2025 verilerine göre, İstanbul’daki toplam baraj doluluk oranı %39,54 olarak ölçüldü. İSKİ’nin sağladığı resmi değerlere göre barajların son durumu ise şu şekilde listelendi: Ömerli Barajı %35,31, Darlık Barajı %52,71, Elmalı Barajı %59,43, Terkos Barajı %45,08, Alibey Barajı %24,03, Büyükçekmece Barajı %41,52, Istrancalar Barajı %32,91, Kazandere Barajı %19,37, Pabuçdere Barajı %30,91 ve Sazlıdere Barajı %37,68. Bu veriler, İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki barajların doluluk seviyelerinin farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

SU YÖNETİMİ VE TASARRUF ÇAĞRISI

Özellikle Kazandere ve Alibey Barajları düşük doluluk oranlarıyla dikkat çekerken, Elmalı ve Darlık Barajları ise daha yüksek doluluk oranlarına ulaştı. İSKİ, İstanbul’un su kaynaklarını düzenli takip ederek baraj doluluk oranlarını halkla paylaşıyor. 2 Eylül 2025 itibarıyla kaydedilen %39,54 oranı, bir önceki yıla göre sınırlı bir düşüşü gösteriyor, bu da belirli bölgelerde yağış miktarının yetersiz olduğunu vurguluyor. İSKİ, kış aylarında baraj doluluk seviyelerinin artması için şehirde su tasarrufu ve bilinçli kullanım önlemlerinin alınmasını öneriyor.

DÜŞÜK DOLULUK ORANLARINA DİKKAT

İstanbul’daki vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri, “İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusuydu. 2 Eylül 2025 itibarıyla bu oran %39,54 olarak belirlenmiş durumda ve bu durum, su tüketiminin dikkatli yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bölgesel olarak bakıldığında, yüksek doluluk seviyeleri şu şekilde sıralanıyor: Elmalı %59,43 ve Darlık %52,71; orta seviye doluluk ise Terkos %45,08, Büyükçekmece %41,52 ve Sazlıdere %37,68. Düşük doluluk oranları ise Kazandere %19,37, Alibey %24,03 ve Pabuçdere %30,91 olarak kaydedildi. Bu doğrultuda, özellikle düşük doluluk oranına sahip barajlar için vatandaşların su tasarrufu yapması öneriliyor.