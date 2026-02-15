İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Artış Gösterdi

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 38,73 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) alınan verilere göre, kurak geçen Kasım ve Aralık aylarında doluluk oranı yüzde 20’nin altına gerilemişti. Ancak son yağışlarla birlikte bu seviyenin yavaş yavaş artış göstermeye başladığı görülüyor. 12 Ocak’ta barajların ortalama doluluk oranı yüzde 22,01 iken, güncel veriler doğrultusunda bu oran yüzde 38,73’e yükseldi.

DOLULUK ORANLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Barajlardaki su seviyeleri arasında önemli farklılıklar gözlemleniyor. En yüksek doluluk oranı yüzde 91,71 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük oran ise yüzde 18,24 ile Pabuçdere Barajı’nda tespit edildi. 15 Şubat itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde sıralandı: Alibey Barajı yüzde 33,46, Büyükçekmece Barajı yüzde 27,69, Darlık Barajı yüzde 57,70, Elmalı Barajı yüzde 91,71, Istrancalar Barajı yüzde 72,33, Kazandere Barajı yüzde 26,95, Pabuçdere Barajı yüzde 18,24, Sazlıdere Barajı yüzde 24,52, Terkos Barajı yüzde 24,40 ve Ömerli Barajı yüzde 55,06.