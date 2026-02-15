İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Artış Gösterdi

istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-artis-gosterdi

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 38,73 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) alınan verilere göre, kurak geçen Kasım ve Aralık aylarında doluluk oranı yüzde 20’nin altına gerilemişti. Ancak son yağışlarla birlikte bu seviyenin yavaş yavaş artış göstermeye başladığı görülüyor. 12 Ocak’ta barajların ortalama doluluk oranı yüzde 22,01 iken, güncel veriler doğrultusunda bu oran yüzde 38,73’e yükseldi.

DOLULUK ORANLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Barajlardaki su seviyeleri arasında önemli farklılıklar gözlemleniyor. En yüksek doluluk oranı yüzde 91,71 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük oran ise yüzde 18,24 ile Pabuçdere Barajı’nda tespit edildi. 15 Şubat itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde sıralandı: Alibey Barajı yüzde 33,46, Büyükçekmece Barajı yüzde 27,69, Darlık Barajı yüzde 57,70, Elmalı Barajı yüzde 91,71, Istrancalar Barajı yüzde 72,33, Kazandere Barajı yüzde 26,95, Pabuçdere Barajı yüzde 18,24, Sazlıdere Barajı yüzde 24,52, Terkos Barajı yüzde 24,40 ve Ömerli Barajı yüzde 55,06.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Başakşehir Maçında Hyeon-gyu Oh Tarih Yazdı

Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
Gündem

Beşiktaş Son Dakika Golüyle Başakşehir’i Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i son dakikada attığı golle 3-2 yenmeyi başardı.
Gündem

Beşiktaş’ta El Bilal Toure Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş'ın futbolcusu El Bilal Toure, Başakşehir ile yapılan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak yerini yedek kulübesine bıraktı.
Gündem

ABD Savunma Bakanlığından İran ve Rusya Bağlantılı Gemide El Koyma

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran ve Rusya ile ilişkili bir gemiyi durdurduklarını açıkladı ve takip sürecinin Karayipler'den başladığını belirtti.
Gündem

Şanlıurfa’da İşçileri Taşıyan Minibüs Direğe Çarptı

Birecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs, KGYS direğine çarparak kaza yaptı. Olayda 15 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.