İstanbul Barajlarının Güncel Doluluk Oranları

İSTANBUL’DA SU DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2024 yılının Mart ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 76,26 iken, gün itibarıyla bu oran yüzde 75,73 olarak belirlendi. Şu an barajlardaki su durumu ise Alibey’de yüzde 63,95, Büyükçekmece’de yüzde 72,71, Darlık’ta yüzde 73,37, Elmalı’da yüzde 92,62, Istrancalar’da yüzde 95,29, Kazandere’de yüzde 81,98, Pabuçdere’de yüzde 81,2, Sazlıdere’de yüzde 56,2, Terkos’ta yüzde 78,24 ve Ömerli’de yüzde 83,02 seviyelerinde ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki toplam su miktarı ise 653 milyon 68 metreküp olarak kaydedildi.

DOLULUK ORANLARINDA YILI GÖSTERİYOR

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Mart tarihindeki baraj doluluk oranları şu şekilde değişiklik gösterdi: 2015 yılı itibarıyla yüzde 96,25, 2016’da yüzde 87,05, 2017’de yüzde 87,99, 2018’de yüzde 85,3, 2019’da yüzde 92,93, 2020’de yüzde 63,87, 2021’de yüzde 56,71, 2022’de yüzde 83,96, 2023’te yüzde 35,38, 2024’te yüzde 76,26 olarak kaydedildi. Ancak şimdiki oran yüzde 75,73 düzeyinde.

BARAJLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Alibey Barajı’nda 2 Mart 2024’te doluluk oranı yüzde 70,87’den 63,95’e düştü. Büyükçekmece Barajı’nda geçen yıl yüzde 73,26 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 72,71’e geriledi. Darlık Barajı’nda geçen yıl aynı tarihte 88,53 olan oran, bu yıl yüzde 73,37 olarak ölçüldü. Elmalı Barajı’nda ise 2 Mart 2024’te yüzde 89,38 olan doluluk, bu yıl yüzde 92,62 olarak kaydedildi. Istrancalar’da geçen yıl yüzde 47,9 iken bu yıl yüzde 95,29 düzeyine yükseldi.

Kazandere Barajı’nda geçen yıl aynı tarihte ölçülen doluluk oranı yüzde 59,42 iken, bu yıl yüzde 81,98 oldu. Aynı şekilde Pabuçdere Barajı’nda geçen yıl 2 Mart’ta yüzde 58,74 iken, bu yıl yüzde 81,2 olarak kayıtlara geçti. Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk, geçen yıl aynı tarihte yüzde 56,73 iken bu yıl itibarıyla yüzde 56,2 seviyesinde ölçüldü. Terkos Barajı’nda ise 2 Mart 2024’te yüzde 73,89 olan oran, bu yıl yüzde 78,24 olarak güncellendi. Ömerli Barajı’nda ise geçen yıl 87,85 olan doluluk, bugün itibarıyla yüzde 83,02 seviyesinde belirlendi. Ayrıca, Melen ve Yeşilçay’daki su oranı 160 milyon 74 bin metreküp olarak kaydedildi.