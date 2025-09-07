İstanbul Barajlarının Son Durumu Açıklandı

BARAJLARDA SU ORANLARI AÇIKLANIYOR

İstanbul’daki barajların su seviyeleri, geçmiş yıllarla ve günlerle karşılaştırılarak yeniden değerlendiriliyor. Bu yıl zorlu bir dönem geçiren barajların beşinde su varlığı neredeyse sıfıra inmek üzere. Istrancalar barajındaki su oranı, yüzde 0,43 olarak kaydedildi. İşte İstanbul’daki barajların güncel su seviyeleri.

İSKİ BARAJLARDAKİ SU ORANLARI (7 EYLÜL)

İstanbul genelindeki on barajda toplam su varlığı yüzde 37,59 seviyesinde. İSKİ’nin açıkladığı verilere göre barajların durumu şu şekilde: Ömerli: % 24,03, Darlık: % 15,92, Elmalı: % 1,7, Terkos: % 25,84, Alibey: % 2,33, Büyükçekmece: % 15,82, Sazlıdere: % 9,85, Istrancalar: % 0,43, Kazandere: % 1,3, Pabuçdere: % 3,07.

YAĞIŞLARA RAĞMEN DEĞİŞİM YOK

Geçtiğimiz hafta sonu yağışlı hava koşullarına rağmen, İSKİ verilerine göre barajlardaki su oranlarında olumlu bir değişiklik yaşanmadığı anlaşılmakta. 6 Eylül Cumartesi günü barajlarda ölçülen su oranı, yüzde 37,82 olarak belirlenmişti. Aynı gün geçen yıl (6 Eylül) ölçülen su seviyesi ise yüzde 45,02 olarak kayıtlara geçti. 7 Eylül Pazar tarihi itibarıyla barajlarda toplam yağış miktarı 347,42 kg/m² olarak ölçülürken, bu oran geçtiğimiz yıl 709,27 kg/m² düzeyindeydi.