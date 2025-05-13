İstanbul Barosu Açıklama Yaptı

İSTANBUL BAROSU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “toplumsal cinsiyet ve bazı kavramların kullanımı” konusundaki genelgesine karşı İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada; “İstanbul Sözleşmesini hedef alan, 6284 sayılı Kanun’u uygulamayan siyasal iktidar, bu defa ‘toplumsal cinsiyet’ kavramına saldırmakta ve kamu kurumları aracılığıyla aile odaklı cinsiyetçi politikalarını kurumsallaştırmaktadır. Toplumsal cinsiyetin sosyal bir inşa olduğunu söylemek, bilimsel ve hukuki bir gerçeği ifade etmektir. Bakanlıklar ve tüm kamu kurumları bu gerçeği yasaklamakla değil, tanımakla yükümlüdür” ifadeleri yer aldı.

BASIN AÇIKLAMASI VE PANKARTLAR

Çağlayan’da toplanan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi LGBTİ artı Alt Çalışma Grubu’ndan avukatlar, “Toplumsal cinsiyet kavramı yasaklanamaz; LGBTİ artılar hedef gösterilemez” yazılı pankartlar açtı. “Yaşasın kadın dayanışması” diyerek slogan atan avukatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2 Mayıs 2025 tarihli genelgesine karşı görüşlerini paylaştı. Açıklamada, “81 il müdürlüğüne ve bağlı genel müdürlüklere gönderilen bu genelgede; ‘toplumsal cinsiyet’, ‘toplumsal cinsiyet kimliği’, ‘LGBT’, ‘SOGIESC’ ve ‘kapsamlı cinsellik eğitimi’ gibi uluslararası kabul görmüş kavramlar doğrudan hedef alınmış, ilgili birimler tarafından kullanılması yasaklanmış ve bu kavramların eğitim içeriklerinden çıkarılmasına yönelik ‘talimat’ verilmiştir” denildi.

KADINLARIN HAKLARINA SALDIRILAR

Ayrıca açıklama, “Bu generalge; yıllardır ‘aile değil kadınız’ diyerek aile bakanlığı değil kadın bakanlığı kurulması gerektiğini vurgulayan, cinsiyetçi, muhafazakar ve aile odaklı politikaları reddeden mücadelemizi bir kez daha haklı çıkarmıştır” şeklinde devam etti. Bu genelgenin sadece belirli kavramların kurumsal metinlerden çıkarılmasıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda kadınlara ve LGBTİ artılara karşı sürdürülen cinsiyet rejiminin bir ilanı olduğu ifade edildi.

KAMU KURUMLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİ

Genel müdürlük, cinsiyet kategorilerinin toplum için tehdit oluşturduğunu öne sürerek toplumsal cinsiyetin bir ‘sosyal inşa’ olarak tanımlanmasının geleneksel aile yapısını zayıflatabileceğini savundu. Bunun sonucunda kadınların kazanılmış hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi ve LGBTİ artılar doğrudan hedef alındı. Söz konusu genelgenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

TOPLUMSAL CİNSİYETİN ÖNEMİ

Toplumsal cinsiyetin yalnızca akademik bir kavram olmadığını, kadınlar ve LGBTİ artılar arası yapısal eşitsizliği ifşa eden politik bir mücadele aracı olduğu belirtildi. Kadınların ev içi emeğinin sömürülmesi, cinsiyetçi yargı sistemi gibi konular, bu kavramın dışlanmasıyla doğallaştırılmaya çalışılıyor. Açıklamada, toplumsal cinsiyetin “bir terim” değil, bireylerin patriyarkal sistem karşısındaki hakikati olduğu ifade edildi.

PATRIYARKAL SİSTEME KARŞI MÜCADELE

Bu genelgeyle, toplumsal cinsiyetin yanı sıra kadınların ve LGBTİ artıların kazanımlarının göz ardı edildiği, bu durumun ise dünya genelinde yükselen aşırı sağ muhafazakar politikaların bir uzantısı olduğu dile getirildi. “Toplumsal cinsiyet yok sayılarak kadınların ve LGBTİ artıların emeğinin, bedeninin ve yaşamlarının denetim altına alınması hedeflenmektedir” denildi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi LGBTİ artı Alt Çalışma Grubu olarak, kamu kurumlarında ‘toplumsal cinsiyet’ kavramının yasaklanmasına karşı hukuki ve fiili mücadele edeceklerini ve haklarına sahip çıkacaklarını bir kez daha belirtti.