İstanbul Barosu Başkanından Açıklama Geldi

İBRAHİM KABOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Silivri Cezaevi’ni ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Kaboğlu, Türkiye’de yargının kötüye kullanılmasına ve insanların özel yaşamlarına müdahale edilmesine karşı olduklarını vurguladı. Kaboğlu, “Fikrin ötesinde dayanışma halkalarını genişleterek Türkiye’de bu yetkilerin kötüye kullanılmasını hukukun ötesine geçerek; yargının, savcılığın, yargıçların siyasal malzeme olarak kullanılmasına karşıyız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bunun Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan anayasayla veya yasalarla ilgisi bulunmamaktadır” dedi.

SİLİVRİ CEZAEVİ ZİYARETİ

Kaboğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 15 kişiyi ziyaret ettikten sonra yaşananların anayasa ve yasalarla bağdaşmadığını belirtti. Ziyarette, Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı, Ahmet Özer ve Aykut Erdoğdu gibi isimler yer aldı. Kaboğlu, “Bu tutuklamaların Anayasa’ya uygun olmadığını vurguluyoruz” diyerek, hukukun atlandığını ifade etti. “Hep söylediğimiz Anayasa madde 19’un öngördüğü, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun öngördüğü koşulların tutuklanma açısından meydana gelmediği, gerçekleşmediği halde tutuklanmış olmaları” sözleriyle bu duruma dikkat çekti.

AİLELERİN DE ETKİLENDİĞİ BİR DURUM VAR

Mahpus olmanın, yalnızca belirli bir mekanda yaşamak anlamına gelmediğini ve ailelerin de bu süreçten etkilendiğini belirten Kaboğlu, “Bu kişiler aile sahibidirler, eştirler, evlattırlar, baba-annedirler. Bunlar aileleriyle birlikte mağdur ediliyor” diye konuştu. Ayrıca, gerekçe olmaksızın mahkumların farklı hapishanelere gönderilmesi durumuna da dikkat çekti. “Burada haksız tutuklamanın ötesinde; Anayasa ve hukuk dışı tutuklamanın ötesinde, insanlıkla bağdaşmayan bir kötü muamelenin uygulanması ve mahpus olmanın ötesine geçen yaptırımlar dizisinin uygulanıyor olmasına tanıklık etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu olarak hukuksuzlukları yakından izlemeye, raporlamaya ve teşhir etmeye devam edeceklerini belirten Kaboğlu, “Bu keyfiyet, insani değerlerle bağdaşmayan, farklı siyasal gruplara mensup olanlara karşı bir tür intikam duygusunun da ötesine geçen bir yaklaşımı sergileyen bir durumdur” dedi. Kaboğlu, muhalefeti kötü yollarla bastırma çabalarının sona ermesini dileyerek, bu konuda hukuki adımlar atacaklarını bildirdi. “Siyasal nedenlerle, siyasal hırsla siyasal iktidarın el değiştirmesini önlemek amacıyla her türlü aracın mübah olduğu bir uygulamaya tanık olmaktayız” diyerek, bu duruma son verilmesi gerektiğini ifade etti.