İstanbul Barosu’ndan Tutuklu Öğrencilere Ziyaret

ÖĞRENCİLERİN ZİYARETİ VE GÖZLEMLER

İstanbul Barosu, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda tutuklu öğrencileri ziyaret etti. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kemal Aytaç, “Dışarıda uygulanan şiddet, baskı ve işkence cezaevlerinde de ne yazık ki sürdürülmekte. Hiç kuşkusuz bunu yapanların kimler olduğunu, kimlerin talimat verdiğini hepimiz biliyoruz. Bunun sorumlusu siyasi iktidardır, bugün ülkeyi yönetenlerdir” dedi. Aytaç, 70 civarında avukatla birlikte 200’ü aşkın tutuklu insanı ziyaret ettiklerini, onların ihtiyaçlarını paylaştıklarını ve moral verdiklerini ifade etti. “Bunu savunma adına yapıyoruz. Bunu İstanbul Barosu adına yapıyoruz. Hiç kimseyi savunmasız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

HUKUKSUZ UYGULAMALAR VE ŞİDDET

Ziyaret sonrasında Aytaç, Türkiye’de uzun süredir hukuksuz uygulamaların yaşandığını belirtti. “Bu ülkede geldiğimiz noktada hukuk adına, yargı adına gerçekten söyleyecek söz, tartışılacak bir durum neredeyse kalmadı” diyen Aytaç, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının Anayasa’ya göre herkesin hür iradesiyle yapabileceği bir eylem olduğunu, buna rağmen insanların gözaltına alındığını, zalimce uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. “Dışarıda uygulanan şiddet cezaevlerinde de sürüyor. Bugün 70 avukatla Silivri’deyiz ve bu tutuklu kadın ve genç arkadaşlarımıza yine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

CEZAEVİ KOŞULLARI VE İHLALLER

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Avukat Ahmet Ergin de cezaevindeki durumları aktardı. “Bugün buraya tanıklık için geldik ve tanık olduğumuz şeyler korkunç” diyen Ergin, cezaevindeki hijyen koşullarının yetersiz olduğunu ve gençlerin bu koşullarda tutulduğunu belirtti. Ayrıca, bazı tutukluların fiziksel sıkıntılara maruz kaldığını, kolundaki platini çıkmış, yüzü parçalanmış ve kaburgası kırılmış halde gelen tutukluların olduğunu ifade etti. “Tutuklanan bütün yurttaşlarımız serbest bırakılmalı” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Burada baro olarak bütün hak ihlallerinin, kötü muamelelerinin, biber gazının, ters kelepçenin artık kanıksanmaması gerektiğini” vurguladı.