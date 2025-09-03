İstanbul Barosu, Sazlıdere’deki inşaatı kınadı

İNŞAAT FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu, Kanal İstanbul proje alanı içerisinde bulunan Sazlıdere su havzasındaki inşaat faaliyetlerindeki son üç aydaki artışa dikkat çekiyor. Komisyon, 5 Haziran sonrası dönemde artan yapılaşmanın olduğu bölgeyi inceleyerek, “Yasama, yürütme, yargı organları doğanın, suyun, toprağın, havanın hakkını gözetmek, halkın ve dahi henüz doğmamışların da hakkını korumak zorundadır. Bizler hukukçu olarak, hukuk devletinin sağlanmadığı bir yerde oluşacak olan kaosun ayak seslerini duyuyoruz. Yaşanan tüm hukuka aykırılıkların, adil yargılanma ihlallerinin derhal sona ermesini gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

ÇEVRESEL ADALET VURGUSU

1 Eylül itibarıyla başlayacak 2025-2026 adli yılı için “çevresel adalet” teması ifade eden İstanbul Barosu, yapılaşmanın hızla devam ettiği Sazlıdere havzasında bir gözlem ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro üyesi avukatların katılımıyla yapılan ziyaretin ardından, İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu, havzada bulunan TOKİ inşaat alanının önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı, komisyon başkanı Gülay Çolak Çalışkan okudu. “Tahribatın, aradan geçen 3 ay içinde su havzasının büyük bir bölümünü kapladığını çok üzülerek görüyoruz” dedi.

İMAR PLANI TARTIŞMALI

Açıklamada, komisyonun 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bölgeyi ziyaret ettiği kaydedilerek, “O gün küçük bir alanda başlayan tahribatın, aradan geçen 3 ay içinde su havzasının büyük bir bölümünü kapladığını çok üzülerek görüyoruz. İnşaatların devam ettiği bu kıyı alanında 10 bin konut yapılacağı beyan edilmektedir. Barajın diğer bir kıyısında, Bakanlık tarafından ‘göl manzaralı’ olarak 2,5 milyon metrekare daha alan imar planı ile şehirleşmeye açılmış, imar planı henüz askıda ve itirazlar sürerken inşaat ihalelerine hukuka aykırı olarak başlanmıştır. Hedef yine hızlı bir şekilde, oldu bittiye getirilerek su havzası ve doğal alanın yok edilmesidir” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLAR YARGILAMADA HAK İHLALİ YAŞIYOR

Basın açıklamasında, Kanal İstanbul projesine karşı vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan davalarda adil yargılanma hakkının ihlal edildiği vurgulanarak, “Bugün, yalnızca bir su havzasının korunması için değil, hukuku da savunmak için buradayız” dediler. Açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, kendi hedeflerine aykırı biçimde İstanbul’un su havzasını kendi eliyle yok etmektedir” denildi. Korunması gereken bölgenin ‘kupon arazi’ olarak görüldüğü, Türkiye’nin su fakiri ülkeler arasında kabul edildiği belirtildi.

HUKUKUN UYGULANMAMASI ENDİŞESİ

Açıklamaya göre, geçmiş yıllarda kamu idareleri doğal alanları korumakta iken, şu an yalnızca küçük bir grup lehine ‘planlı’ çarpık kentleşmenin yaratıldığı ifade ediliyor. “Artık vatandaşlarımız, kamuya karşı havasını, suyunu, toprağını korumak zorunda kalmaktadır.” denilen açıklamada, yargılamalarda yürütmenin durdurulması kararları verilmediği vurgulandı. Açılan davalarda yapılan uygulamaların hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, sorunların adil yargılanma hakkını ihlal ettiği belirtildi.

KİRLİLİĞE KARŞI HUKUKUN SAVUNULMASI

Hukukçular, hukukun uygulanmadığı bir ortamda “kaosun ayak seslerini” duyduklarını ifade ederek, ülkeyi korumasız bırakan illegal oluşumların türeyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle, Gezi Parkı’nı koruduğu için tutuklu bulunan İstanbul Barosu mensubu avukat Şerafettin Can Atalay’ın derhal tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı. Yasal yetkililerin doğayı, suyu, toprağı ve havayı koruma yükümlülüğünü hatırlatılarak, halkın yanında olacağı ve doğal yaşam için mücadele edecekleri bir kez daha ifade edildi.