İstanbul Barosu TUTUKLAMAYI PROTESTO ETTİ

İSTANBUL BAROSU PROTESTO ETTİ

İstanbul Barosu, avukat Burak Saldıroğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuyla tutuklanmasını protesto etti. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ekim Bilen Selimoğlu, “Ceza miktarı çok daha yüksek olan suçlarda dahi tutuklama kararı verilmezken, öngörülen ceza miktarı 1 yıl olan Cumhurbaşkanına hakaret iddiası nedeniyle yurttaşların sistematik ve yaygın şekilde tutuklanması hukukla, yasayla açıklanamaz” diye belirtti. Protesto, İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşti. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatların katıldığı etkinlikte, basın açıklaması Selimoğlu tarafından okundu. Saldıroğlu’nun, anayasal ifade özgürlüğünü kullanarak yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle gözaltına alındığı, bir gün sonra “atılı suç nedeniyle öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında şüphelinin saklanabileceği yahut gizlenebileceğine dair somut olguların bulunduğu” yönündeki gerekçeyle tutuklandığı ifade edildi. Basın açıklamasında, “Meslektaşımızın ‘saklanma şüphesi’ bulunduğuna dair gerekçe gösterilen ceza miktarı sadece 1 yıldan ibarettir” denildi.

TUTUKLAMA HUKUKSUZLUĞU VURGULANDI

Tutanakların ardından, “Kapalı cezaevinde infaz kabiliyeti bulunmayan, yatarı olmayan, erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve adli para cezası gibi alternatif yaptırımlara imkan veren bir suç isnadına rağmen, meslektaşımızın duruşmalara ve ifadelere katılmaktan imtina edeceği, saklanacağı, gizleneceği ve tabiri caizse kaçak hayatı süreceğine dair bir ithamda bulunulmuştur” şeklinde açıklama yapıldı. Baro, Saldıroğlu hakkında baştan beri hukuksuz bir soruşturma yürütüldüğünü savunarak, “Öngörülen ceza miktarı çok daha yüksek olan suçlarda dahi tutuklama kararı verilmezken, 1 yıl olan Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yurttaşların tutuklanması hukukla açıklanamaz” dedi. Ayrıca, avukat Burak Saldıroğlu hakkında verilen kararın Anayasa madde 19’da yer alan ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının’ göz ardı edildiğini vurguladı.

Açıklamada, “Bu karar, avukatlara ve savunmaya yönelik baskıların yeni bir halkasıdır” denildi. Avukatların yargı sisteminin kurucu unsurları olduğu belirtilerek, “Biz avukatlar bizzat kurucu unsuru olduğumuz yargıdan asla kaçmadık, kaçmayız” denildi. Örnekler verilerek, “Kaçma şüphesini biz avukatlarda değil, sizden önce burada oturan meslektaşlarınızda arayın” diye seslenildi. İstanbul Barosu, tutuklamalara karşı hukuki mücadele sürdürme sözü vererek, “Dün olduğu gibi bugün de haksız tutuklamalara son verilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SÜREKLİLİĞİ

Saldıroğlu’nun avukatlarından Turgay Bilge, “Meslektaşımızın hukuksuz gözaltı süreci, cübbesini giymeyen bir hakim tarafından tutuklanarak sonuçlandı” dedi. Bilge, Saldıroğlu’nun demokratik hakkını kullandığı için bağımsız olduğu belirtilen yargı tarafından hukuka aykırı şekilde tutuklandığını belirtti. Kaboğlu da, avukatın haksız bir biçimde tutuklanmasının, yurttaşlar için endişe kaynağı olabileceğini vurgulayarak, “Eğer bir avukat Anayasa dışı bir işlemle tutuklanabiliyorsa, vay yurttaşlarımızın haline” dedi. Avukatların sesinin kesilmesi durumunda vatandaşların da mağdur olabileceği ifade edildi.