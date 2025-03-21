İstanbul Barosu Yöneticileri Hakkındaki Dava Sürüyor

DAVANIN SEYRİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu yöneticilerinin kendilerine verilen yetkiyi “amaç dışı” kullandıkları iddiasıyla başlatılan davaya devam ediliyor. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, salonun izleyici yoğunluğu sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılmakta. Duruşmayı da izlemek için adliyeye gelen avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri erken saatlerde hazır bulundu. 350 kişilik salon, katılımcılar için yetersiz geldi. Duruşmaya; Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, birçok baro başkanı ve avukat ile yurt dışından gelen gözlemciler katılıyor.

MEVCUT DURUŞMADA TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

Tutuklu bulunan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Bu arada, salondaki avukatlar “Savunma susmadı, susmayacak” sloganı attı. Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Ergin’in vekili Av. Engin Deniz Ergin, önceki duruşma zabtının HMK 154’e uygun tutulmadığını belirterek, talepler hakkında ara karar verilmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme başkanı, tüm talepler alınmadan ara karar almayacağını söylese de Av. Ezgi Şahin Yalvarıcı’nın vekili Av. Baran Doğan, itirazında “Ara karar kurmak zorundasınız. Daha zabıt yok ortada.” dedi.

İDDİALARA CEVAP VERİLİYOR

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, daha önceki celsede başsavcılığın davaya gerekçe olarak sunduğu Avukatlık Kanunu’nun ilgili düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulayarak, “Gerekçe de belirtmediniz. Ret kararınız da Anayasaya aykırıdır.” diyerek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca İstanbul Barosu Başkan Vekili Mehmet Köksal, davanın başlangıcından itibaren hukuki hatalar yapıldığını belirterek, “Bu dava yok hükmündedir. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum.” dedi.

SAVCILIK VE MEDYA ETKİSİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Baro Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Şahin Yalvarıcı’nın avukatı Baran Doğan, İstanbul Savcılığı’nın son zamanlarda yargı süreçlerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Savcılık eline çekici almış, herkesi çivi zannediyor.” dedi. Tutuklu Baro Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir de, “Ceza davasını beklemeden bence davayı ret bile edemezsiniz.” diyerek durumu eleştirdi. TBB Başkanı Erinç Sağkan ise, davanın Türkiye’deki 200 bin avukatı ilgilendirdiğini ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendisini denetlenemez gördüğünü belirtti.

BASIN VE TERÖR KONUSUNDA TARTIŞMALAR

İstanbul Barosu, Suriye’de hayatını kaybeden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından baro hakkında “terör soruşturması” başlatıldı. İddianamede, baro başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin, kendilerine verilen yetkiler dışında hareket ettiği ifade edilmekte. Kaboğlu ve diğer 10 yönetim kurulu üyesi hakkında “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” ve “basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmekte, ayrıca siyasi yasak da istenmektedir.