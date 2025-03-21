İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Görevden Alındı

DAVA KARARI AÇIKLANDI

İstanbul Barosu’na yönelik olarak açılan davada önemli bir karar verildi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine karar çıkıldı. Dava süreci, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasıyla son buldu. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Barosu’nun taleplerini reddederek, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine hükmetti.

SUÇLAMALAR VE SAVUNMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar’a iki ayrı suçlamada bulunuyor. Başsavcılık, 21 Aralık 2024 tarihli öldürülen gazeteciler konulu yapılan açıklamaları sebebiyle baro yönetimini terör örgütü propagandası yapmak ve yanıltıcı bilgi yaymakla itham ediyor. Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, savcılığa ifade vermek yerine yazılı bir beyan sunmayı tercih etti.

YENİ DAVA AÇILDI

Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ile yeni bir seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir dava süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni başkan ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır” şeklinde bir açıklama yaptı.