İstanbul Başakşehir’de İki Araç Çarpıştı

KAZA VE YARALILAR

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Hürriyet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, 34 HAH 027 plakalı otomobil, bulvar üzerinde ilerlerken, karşı yönden dönüş yapmakta olan Sefa A.D. kontrolündeki 34 SFA 23 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın içindeki 5 kişi yaralanma yaşadı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.