İstanbul Başakşehir, Yarın Maç Yapacak

BAŞAKŞEHİR’İN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde İstanbul Başakşehir, yarın karşılaşacağı Romanya’nın Universitatea Craiova takımına hazırlıklarını tamamladı. Maçın gerçekleştirileceği Ion Oblemenco Stadı’nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, basına açık şekilde ilk 15 dakikasıyla gerçekleşti.

ANTRENMAN DETAYLARI

Futbolcular, antrenmanın başında ısınma hareketleri ve top kapma çalışmaları yaptı. İdmanın taktik çalışmayla sona erdiği bilgisi alındı. İstanbul Başakşehir, Universitatea Craiova ile yarın saat 20.30’da karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler Elbet Kaybedecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masumların kanlarının sorumlusunun cezalandırılacağını vurguladı. Kan dökenlerin er geç adaletle yüzleşeceğini belirtti.
Konyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Uçar, karşılaşmanın zorluklarını öne çıkarırken, forvet Nayir ise hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti.

