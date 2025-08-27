İstanbul Başsavcılığı Açıklama Yaptı: ASSAN Casusluk

ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, ASSAN Group bünyesinde çalışan şirket sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı oldukları ve casusluk faaliyetinde bulundukları tespit edildiği ifade ediliyor.

ASSAN GROUP HAKKINDA

ASSAN Group, savunma, sağlık ve inşaat makineleri yedek parça sektörlerinde yer alan bir şirkettir. Ayrıca, ateşli silah testlerine yönelik özel tasarlanmış modern bir atış poligonuna da sahip bulunmaktadır. Şirket, günümüzde altı kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparak 200’den fazla müşteriye hizmet sunmaktadır. Uluslararası standartlara bağlılığı ve kalite odaklı üretim anlayışı sayesinde ASSAN Group, güvenilir bir küresel iş ortağı konumuna gelmiştir.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi ile Bolu/Gerede’de toplam 1,9 milyon metrekare alana sahip olan ASSAN, 178.000 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisleriyle faaliyet göstermektedir. Şirket, 400’ün üzerinde CNC ve dövme makinesi ile yüksek teknolojiye sahip dikey ve yatay presleri kullanarak farklı müşteri taleplerine hızlı ve esnek çözümler üretiyor. Kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla savunma sektörünün güncel ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi, kaliteli ve rekabetçi çözümler geliştiren ASSAN, metal işleme konusundaki uzmanlığıyla modern üretim tekniklerini bir araya getiriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YERLİ ÜRETİM

Yerli üretimi teşvik etme ve dışa bağımlılığı azaltma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ASSAN, sürdürülebilirliğe öncelik veriyor ve üretim süreçlerini sürekli olarak modernize ediyor. Kaynakları verimli kullanmayı hedefleyen ASSAN, Türkiye’nin savunma sanayisine katkı sağlamak ve küresel ölçekte değer üreten çözümler sunmayı amaçlıyor. ASSAN Group ve Emin Öner ile ilgili detaylar ise gelmeye devam ediyor.