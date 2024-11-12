“İstanbul Başsavcılığı İtirazda Bulundu: Erbil ve Ortaç Tutuklansın”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahse teşvik iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, dün gerçekleştirilen operasyonda şarkıcı Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil’i de gözaltına aldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için “ev hapsi” kararı çıkarken, 12 kişi tutuklandı ve 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Habertürk’teki haberlere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu “ev hapsi” kararının iptali için itirazda bulundu ve her iki ünlünün tutuklanmalarını talep etti.

TUTUKLAMA KARARLARI VE ŞÜPHELİLER

Tutuklama kararını veren hakimlik, aralarında Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Ayrıca, biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERDAR ORTAÇ’IN AÇIKLAMALARI

Serdar Ortaç, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada kumarın, evliliğini ve sağlığını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Ortaç, “Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum” diye ekledi. Malta adasına yapmış olduğu bir seyahat sırasında yaşadığı kumar tecrübesi ile ilgili de bilgi verdi, “Hatta maç açıktı, ‘Serdar bey skor ne olur?’ diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm” ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ ERBİL’İN İFADESİ

Mehmet Ali Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, habersiz bir olayın içinde bulunduğunu dile getirerek, “Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır” dedi. Yasadışı bahis oynadığını reddeden Erbil, “Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ENGEL TALEBİ

İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması çerçevesinde, Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil’in yanı sıra 23 kişi hakkında da işlem yapıldı. Savcılık, şüpheli sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Bu talep, hakimlik tarafından değerlendirilip karara bağlanacak.

YASADIŞI BAHİSİN TANIMI VE CEZALARI

Yasadışı bahis, bir spor müsabakası üzerine kanuna dayanmadan oynatılan şans oyunu veya bahis olarak tanımlanıyor ve suç unsurlarının varlığına göre cezai yaptırımlar söz konusu. Yasadışı bahis ve ilgili suçlar nedeniyle, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilebiliyor. Ayrıca, Türkiye’den oynatılan yabancı bahis ve şans oyunları için 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili para aktarımına aracılık edenler için de benzer cezalar uygulanabiliyor.