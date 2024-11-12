“İstanbul Başsavcılığı İtirazda Bulundu: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç İçin Tutuklama”

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERDEN SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasadışı bahse teşvik soruşturması çerçevesinde dün gözaltına alınan pek çok isim arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil de var. Gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı verildi. 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Habertürk’te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a uygulanan “ev hapsi” kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

TUTUKLAMA KARARLARI AÇIKLANDI

Şüpheliler arasında yer alan Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bunun yanı sıra, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

SERDAR ORTAÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Şüpheli durumundaki Serdar Ortaç, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına kumarın kendisinden evini, evliliğini ve sağlığını aldığını ifade etti. Ortaç, şu şekilde konuştu: “Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum.” Ayrıca Malta adasındaki bir otel açılışına davet edildiğini, orada cep telefonuyla oyuna geldiğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

MEHMET ALİ ERBİL’İN İFADESİ

Mehmet Ali Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, kendisini bilmediği bir durumun içinde bulduğunu belirtti. Erbil, “Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır.” diyerek Temmuz ayında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yasadışı bahis oynamadığını savunan Erbil, sadece Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına katıldıklarını ve “Sosyal medya hesaplarımda da ‘Kumar oynamayın’ şeklinde altını çize çize söylemekteyim.” şeklinde konuştu.

YASADIŞI BAHİSİN CEZASI VE TANIMI

Yasadışı bahis cezası, kanuna dayalı olmaksızın oynatılan spor müsabakaları üzerinden verilen bir yaptırımdır. Eğer bu tür bir bahis veya şans oyunu mevcutsa, suç işlemiş sayılır. Yapılan suçlar ve olası cezaları ise şu şekildedir: – İllegal bahis oynatanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası verilebilir. – Yurt dışında oynatılan bahislerin Türkiye üzerinden oynanmasına olanak tanıyanlar için 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir. – Kaçak bahis ile ilgili para aktarımına aracılık edenler de aynı sürelerle hapis cezasıyla yargılanır. – İllegal bahis oynamaya teşvik edenler için ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası talep edilebilir.