İstanbul Başsavcılığından İlaç İddialarına Yalanlama

MEDYA HABERLERİNE HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde bazı medya organlarında yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır” denildi.

İLAÇ VE MUAYENE DURUMU

Başsavcılık, gözaltındaki tüm şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmalarının sağlandığını belirtti. Bu durumun kolluk birimince tutanak altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin doktor muayenelerinin, kolluk görevlisinin bulunmadığı özel bir odada ve emniyet binası dışında yapıldığı vurgulandı.