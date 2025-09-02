İstanbul Başsavcısı Gürlek’in Evinin Önünde İki Gözaltı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NA YAKINDA BULUNAN HAREKETLİLİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki konutunun önünde bu sabah yaşanan olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İddialara göre, motosikletli iki kişi konutun önüne gelerek görevli polis memurlarına “Savcı gelecek mi?” sorusunu yöneltti. Bu davranış polislerin dikkatini çekince şahıslar takibe alındı ve İstanbul’ un farklı bir ilçesinde gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Organize Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İlk incelemelerde, şahısların herhangi bir silahlı terör örgütü ya da organize suç örgütü ile bağlantısının olmadığı belirlendi. Şüphelilerden biri, ifadesinde kız arkadaşının Başsavcı Gürlek’in evine yakın bir bölgede yaşadığını ve merakını gidermek için polislerle sohbet etmek istediğini açıkladı. Başsavcılık kaynakları, olayı doğrularken, soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğünü ve dijital materyallere el konulduğunu bildirdi.

OLAY SUİKAST ŞÜPHESİYLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Yetkililer, bu hareketliliğin “suikast şüphesi” kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Olayın, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, alınan önlemlerin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.