İstanbul Başsavcısı Gürlek, toplantı yaptı. Yolsuzluk soruşturması gündemdeydi. Canlı yayın, yasal düzenleme gerekebilir. Etkin pişmanlıkta baskı yok. Koruma sağlandı, avukatlar destekledi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI AÇIKLAMALAR YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl çerçevesinde adliye muhabirleriyle bir buluşma gerçekleştirdi. Toplantının temel gündem maddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması oldu. Başsavcı Gürlek, İBB soruşturması hakkında, “100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İddianame yazılmaya başlandı. İlk operasyonun üzerinden sadece altı ay geçti, bu kadar kısa sürede iddianame aşamasına gelinmesi önemli” dedi. Olası tutuklamalarla ilgili de, “Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklama yapmıyoruz. Eğer böyle biri varsa hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

CANLI YAYIN TARTIŞMALARI

Davanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusundaki tartışmalara da değinen Gürlek, “Kanunda böyle bir madde yok. Düzenleme yapılırsa olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda mevcut” şeklinde konuştu.

ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMALARI

Etkin pişmanlık kapsamındaki ifade veren sanıklara baskı yapıldığı iddialarını da yanıtlayan Gürlek, “Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok, kendileri talepte bulunuyor.” dedi. Avukatların adliyeye gelerek, “Müvekkilim etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor” şeklinde başvuruda bulunduklarını, ancak bazı avukatların ise sanıklara “konuşmayacaksın” şeklinde baskı yaptığına dikkat çekti. Gürlek, bu nedenle bazı avukatları tutukladıklarını vurguladı ve örnek olarak, “Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, biz de ailesine koruma verdik. 37 avukat gidip görüştü” şeklinde belirtti.