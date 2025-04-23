İstanbul Bayrampaşa’da 35 ton ürün

DENETİMİN DETAYLARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Bayrampaşa’da bulunan gıda sitesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 35 ton ürünün el konulduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, gıda denetimlerinin yoğun olarak toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde sürdüğünü ifade etti. “Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul Bayrampaşa’daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik” dedi.

DENETİM SONUCUNDAKİ BULGULAR

Bakan Yumaklı’nın yaptığı açıklamada, “Türkiye’de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik” ifadesi dikkat çekti. Yapılan denetim sonucunda 30 işletmede olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretilen 35 ton ürüne el konulduğunu belirtti. El konulan bu ürünlerden 25 tonu muhafaza altına alınırken, güvensiz olduğu tespit edilen 10 ton ürünün ise imha edileceği kaydedildi.