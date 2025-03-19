İstanbul Belediye Başkanlığı İçin Kayyım Atanacak Mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınması dikkatleri üzerine çekti. İmamoğlu’nun gözaltında kalmasının ardından, en çok merak edilen konu İstanbul Belediye Başkanlığı görevine ne olacağı. İmamoğlu, aralarında olduğu 106 şüpheliyle birlikte “suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla karşı karşıya. Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada İmamoğlu, “suç örgütü lideri şüpheli” olarak tanımlandı.

SEÇİM ETKİSİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu gelişmelerin CHP’nin pazar günü planladığı ön seçimleri etkileyeceğini belirtti. Atik, “Gözaltı süresinin 4 gün olduğunu biliyoruz. İmamoğlu’nun ön seçime fiilen katılma ihtimali yok. Sandıklar kurulsa bile İmamoğlu gidemeyecek” ifadelerini kullandı. Atik, aynı zamanda İmamoğlu hakkında yürütülen iki soruşturmadan bahsetti. Bunlardan biri “suç örgütü” liderliği, diğeri ise PKK/KCK terör örgütü ile yerel seçimde “Kent Uzlaşısı” çerçevesinde yapılan anlaşmalar üzerine.

KAYYIM DEĞERLENDİRMESİ

İmamoğlu’nun durumu sonrası akla gelen sorulardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanıp atanmayacağı. Terör soruşturması dolayısıyla İmamoğlu ve yedi kişi, PKK/KCK’ya doğrudan yardım etmekle suçlanıyor. Bu tür bir terör suçlaması, belediye başkanlarının görevden alınmasını ve yerlerine kayyım atanmasını gerektiriyor. Bu durum, 15 Temmuz sonrasında çıkarılan bir kararname ile yasalaşmış, birçok belediye başkanı teröre destek suçlamasıyla görevden alınmıştı. Şimdi bu suçlamaların ışığında İmamoğlu’nun durumu da merak ediliyor.

TUTUKLUK VE KAYYIM ATAMASI

İmamoğlu’nun, savcılığa ifade verme süreci gözaltı süresinin ardından başlayacak. Eğer dört günlük gözaltı süresinin ardından, İmamoğlu “teröre yardım” suçlamasıyla tutuklanırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanacak. Daha önce bu tür uygulamaların benzeri görülmüştü. Ancak “suç örgütü lideri” olarak suçlandığı soruşturma kapsamında kayyım atanmasının yapılmadığı aktarılmakta. Fakat, tutuklama kararı gelirse, bunu Meclis’teki yasal düzenlemeler belirleyecek ve yerine kayyım yerine Belediye Meclisi’nden yeni bir CHP’li seçilebilir.