İstanbul Belediyelerine Kayyum Atandı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Şahan’ın tutuklanmasının ardından, 26 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nin kontrolünde olan Şişli’ye kayyum atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “İstanbul ili Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

RESUL EMRAH ŞAHAN’DAN MESAJ

Tutuklanan Resul Emrah Şahan, resmi sosyal medya hesabında el yazısıyla bir mesaj paylaşarak, “Sevgili Şişlililer. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımla mücadelemiz sürdüreceğim. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız” ifadelerine yer verdi. Şahan, paylaşımını “Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce sandıklarda oy kullanacağız, sonra Şişli Belediyemizde irademize sahip çıkacağız. Yorulmak, yıkılmak yok! Şişli sana emanet!” notuyla tamamladı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlığın açıklamasında, “İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.” şeklinde ifadelere yer verildi.