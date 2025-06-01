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İstanbul Beşiktaş’ta iki motosiklet kazası

İKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde karşı yönlerden gelen iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza, Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde saat 10.30 sularında gerçekleşti.

TRAİFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Elde edilen bilgilere göre, Beşiktaş yönünde ilerleyen 34 NAL 106 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen 34 MZY plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yere düşerek yaralandı. Olay yerine hızlıca ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çırağan Caddesi’nde trafik bir süreliğine kontrollü olarak verildi, daha sonra yol açıldı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM GELDİ

Kaza anının ardından yere düşen sürücülere, çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar ise telefon kameralarıyla görüntülendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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