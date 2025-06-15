İstanbul Beşiktaş’ta Kavga Yaşandı

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen olayda, bir otelde alkol sıçraması üzerine başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası Bulgaristan’a kaçmaya çalışan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

OLAYIN AYRINTILARI

Olay, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’ndeki bir otelin teras katındaki bardaki ortamda dün gece saat 01.30’da gerçekleşti. İddiaya göre, bara gelen Abdülkadir D. (31) ve Bahtiyar K. (32) eğlenirken yan masadaki Anıl K., kardeşi Alper K. (32) ve kuzenleri Yakup D. (32) de alkol siparişi verdi. Yakup D., masalarına gelen alkol şişesini açarken, fışkıran alkol Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.’nın üzerine sıçradı. Bu durum, bir anda sözlü tartışmaya yol açtı ve kargaşa başladı.

SİLAHLI SALDIRI VE YARALILAR

Kargaşa esnasında, Anıl K. (35) yanındaki koruma Osman B.’ye (60) ait tabancayı alarak karşı masaya doğru ateş açtı. Yapılan silahlı saldırı sonucunda Bahtiyar K. ayağından, Alper K. ise baldırından yaralandı. Açılan ateşle otelin camına da dört kurşun isabet etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Bahtiyar K., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası Anıl K., Alper K., Yakup D. ve koruma Osman B. 34 AST 036 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde silahın koruma Osman B. tarafından otelde getirildiği belirlendi. Polis, Alper K.’nın adresine operasyon düzenleyip yaralı şüpheliyi ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki hastaneye göndermeyi başardı. Ekipler, Anıl K. ve kuzeni Yakup D.’nin Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru hareket ettiğini belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Bulgaristan’a geçmeye çalıştıkları sırada Anıl K. ve Yakup D.’yi yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız silah ile beraber Osman B. de gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheliler, ifadelerinde “şampanya patlatıldıktan sonra yan masadakilerle tartışma yaşandığını, akabinde kavganın çıktığını” aktardı. İşlemleri tamamlanan üç kişi, “ateşli silahlar kanununa muhalefet,” “kasten yaralama,” “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.