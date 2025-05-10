İstanbul Beykent Üniversitesi, Yapay Zeka Etkinliği Düzenledi

YAPAY ZEKANIN GELECEĞİNE DAİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ

İstanbul Beykent Üniversitesi, yapay zekanın kullanım alanları, gelişimi ve evrildiği noktalar hakkında “Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak” etkinliği gerçekleştirdi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu etkinlik Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından Ayazağa-Maslak Yerleşkesi’nde Adem Çelik Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve geleceğe yönelik öngörüleri ele almak amacıyla akademisyenler, uzmanlar ve öğrencileri bir araya getirdi. Etkinliğe katılanlar arasında üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, DeepZeka YK Başkanı Levent Ali Yıldız gibi isimler bulunuyor.

YAPAY ZEKANIN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDEKİ ROLÜ

Etkinlikte yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öngel, yapay zekanın toplumsal dönüşümdeki önemine vurgu yaptı. Öngel, “Yapay zeka, geleceğin toplumunu, iş gücünü ve düşünce sistemini yeniden şekillendiren bir unsur haline geldi” ifadelerini kullanarak, bu dönüşümün üniversitelerin vizyonunu değiştirmeyi ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. “İstanbul Beykent Üniversitesi olarak bu dönüşümün merkezinde yer almaya ve öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz” dedi. Akademik içeriklerin çağın dinamiklerine uyum sağlaması gerektiğine de değinen Öngel, “Sektörle entegre eğitim modelleri ve uluslararası işbirlikleriyle öğrencilerimizi yarının ihtiyaçlarına yanıt verecek donanımda yetiştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANLARI

Etkinlikte, yapay zekanın kullanım alanları ve gelişimi düzenlenen oturumlarda ele alındı. Anadolu Ajansı Medya ve İletişim Teknolojileri AŞ Teknoloji Danışmanı Yakup Şıvka, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün 2024’ü “Yapay Zeka Yılı” ilan etmesiyle ilgili yoğunlaşan çalışmalardan biri olarak “Anadolu Ajansı’nın dijitalleşme sürecini ve Medya Arşiv Yönetimi Sistemi’ni” anlattı. Yakup Şıvka, “AA’nın yaklaşık 60 milyon medya arşivini dijital ortamda yönetiyoruz” diyerek, yapay zeka teknolojilerini kullanarak arşivlerin kullanım verimliliğini artırdıklarını ifade etti.

GÜNCEL YERLİ PROJELER ÜZERİNE SUNUMLAR YAPILDI

Etkinlikte Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Saadin Oyucu, TÜBİTAK destekli projeler çerçevesinde deprem sonrası psikolojik etkilerin yapay zeka ile değerlendirilmesi ve konuşma sentezleme gibi yerli projeler hakkında bilgi verdi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer ve Kayseri Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz de Avrupa Birliği’nin Horizon Europe Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında yürütülen yapay zeka projelerinin süreçlerini detaylandırdı. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci Efe, devlet destekleri ve unicorn olma yolundaki tecrübelerini paylaştı.

DISIPLINLER ARASI ETKİLER VE UYGULAMALAR

Etkinliğin son oturumunda Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bulut, hastalıkların yapay zeka destekli matematiksel modellerle nasıl analiz edilebileceğine yönelik bir teknik sunum yaptı. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal ise yapay zekanın disiplinler arası etkilerine değindi. Dört oturum boyunca yapay zekanın iş dünyasına etkileri, önemi ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.